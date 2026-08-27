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91 Yaşındaki Alzheimer Hastası Balıkesir'de Kayboldu, Çanakkale'de Bulundu

91 Yaşındaki Alzheimer Hastası Balıkesir'de Kayboldu, Çanakkale'de Bulundu
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün kaybolan 91 yaşındaki Alzheimer hastası Sezai Genç, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, dün kaybolan 91 yaşındaki Alzheimer hastası Sezai Genç, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulundu.

Edremit'in Tuzcumurat Mahallesi'nde yaşayan 91 yaşındaki Alzheimer hastası Sezai Genç'in kaybolduğunu fark eden yakınları jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmayla Genç'in Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde olduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerince alınan Genç, Edremit'e getirilerek yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: ANKA
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