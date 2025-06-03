Balıkesir'de Halk Oyunları Şöleni

Balıkesir'de sergi bahane oyunlar şahane

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün İskele Meydanında açtığı sergi sırasında sahnelenen halk oyunları gösterileri yoğun ilgi gördü. Öğrenci gruplarının gösterilenin ardından kadınların zeybek oyunu ve damat halayı yoğun alkış aldı.

Burhaniye' de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde düzenlediği yıl sonu ana sergisi ilgi gördü. Sergiye gelemeyenler için de İskele Meydanında mini sergi açıldı. Serginin açılışı sırasında sergilenen halk oyunları gösterileri büyük alkış alırken, sergi bahane oyunlar şahane yorumlarına neden oldu. Sergi öncesi, öğrenci grupları çeşitli oyunlar oynarken, kadınların oynadığı zeybek ve damat halayı gibi oyunlarda büyük alkış aldı. Daha sonra sahne alan öğrenci grupları da roman havası oynadı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turun Fırat Algül, "Burhaniye de oturup da ana sergimize gelemeyenler için burada mini sergi açtık. Bu arada halk oyunları gruplarımız gösteriler yapacak. Bol alkış istiyoruz" dedi.