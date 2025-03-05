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Balıkesir'de Gençlere Güvenli Gelecek Konferansı Düzenlendi

Balıkesir'de Gençlere Güvenli Gelecek Konferansı Düzenlendi
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü, Edremit Anadolu Lisesi'nde 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' konulu konferans düzenledi. Öğrencilere güvenli bir geleceğin inşası için alınması gereken önlemler ve bilinçli sosyal medya kullanımı anlatıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, Edremit Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu bir konferans düzenledi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, ilçedeki tüm ortaöğretim kurumlarının 12. sınıf öğrencilerini kapsadı. Okulun konferans salonunda yapılan bilgilendirme toplantısında, gençlerin güvenli bir gelecek inşa edebilmesi için alınması gereken önlemler, sosyal medyanın bilinçli kullanımı, suç ve zararlı alışkanlıklardan korunma yöntemleri gibi önemli konular ele alındı.

Uzman görevlilerin sunumlarıyla gerçekleşen konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Program boyunca gençler, merak ettikleri konular hakkında sorular sorarak etkinliğe interaktif bir şekilde katılım sağladı.

Yetkililer, bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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