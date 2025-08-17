Balıkesir'de Depremzedelere Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları AFAD koordinesinde sürüyor. Güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen yıkım çalışmalarında vatandaşların zarar görmemesi için alanlara giriş yasaklandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Afad koordinesinde yürütülen çalışmalarda iş makineleriyle binalar kontrollü şekilde yıkılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çalışmalar sırasında vatandaşların zarar görmemesi için alanlara giriş yasaklandı. Yıkım alanına gelen vatandaşlar ise, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Ekiplerin yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmalarına da başladığı öğrenildi. Yetkililer, ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini belirterek, bir kez daha vatandaşları uyardı. - BALIKESİR

