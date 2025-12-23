Hastanede cenazeler karıştı: Babamı bulamıyoruz

Balıkesir'de cenazelerin karışması üzerine, yanlış cenaze 150 kilometre uzağa gönderildi.

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde vefat eden 85 yaşındaki merhumu cenaze işlemleri için almak isteyen aile hayatının şokunu yaşadı. Ölen babasını bir türlü bulamayan Özlem Atasü, Balıkesir'de gömmek istedikleri babasının 150 kilometre uzakta olan Gönen ilçesinin Sarıköy Mahallesi'ne gönderildiğini, Gönen'e gitmesi gereken cenazenin ise kendilerine verildiğini iddia etti. Yaşanan karışıklığın ortaya çıkması ile cenazeler tekrar doğru adreslere gönderilse de öğle namazına kalkması planlanan cenazeler ikindiye zor yetişti.

"BABAMI BULAMIYORUZ"

Edremit eski SSK Hastanesi Müdürü Nuri Erzaim 85 yaşında Atatürk Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Acılı aile, cenazelerini pazartesi günü defnetmek istediklerini söyleyerek morga kaldırılmasını talep etti. Pazartesi günü hastaneye gelen aile hayatının şokunu yaşadı. Morgda 'Nuri Erzaim' adı ile cenaze bulamayan görevliler elde kalan tek erkek cenazeyi aileye gösterince skandal da ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan merhum Nuri Erzaim'in kızı Özlem Atasü, "Bu karışıklığın nasıl olduğu ile ilgili hiç bir fikrim yok. Cenazeyi teslim almak için eşim sabah hastaneye gidiyor. Cenazelere bakmışlar, sonra beni aradı 'Babamı bulamıyoruz' dedi. 'Babam nerede' dedim, 'Sen biliyor musun nereye konulduğunu' diye bana sordu. Apar topar hastaneye gittim. Babam yok" dedi.

"BİZ CENAZEYİ AÇTIK GÖSTERDİK 'TAMAM' DEDİLER"

Zağnos Paşa Camii'nde yaşananları aktarmaya devam eden Atasü, "Cenaze sabah Edremit'e gitti dediler sonra akşam Gönen'e gönderildiği anlaşıldı. Gönen'e giden cenaze babam mı o da belli değil. Orada gömülmüş de olabilirdi. Kısacası, Gönen'e gitmesi gereken cenaze Balıkesir'de morgda olduğu için onunla karıştığını düşünüyorlar. Babam iri yarı bir adam, diğer rahmetli ise babama göre daha ufak tefek birisi. Ben zaten olayı yaşayınca Sağlık Bakanlığı hattı 184'ü arayarak şikayetçi de oldum. Sonuçta bizim cenaze akşamdan Gönen'e gönderilmiş, bugün de Gönen'e gitmesi gereken cenazeyi götürdüler. Gönen'den de babamın cenazesini getirdiler. Gelen cenaze Allah'tan babam çıktı ve defnedilmemiş. 'Biz cenazeyi açtık gösterdik, onlar da tamam deyip aldılar' diye bize açıklama yaptılar. İnsan acısıyla bir an karıştırabilir, hiç kaydınız yok mu? Yazılarına, isimlerine bakmadınız mı? Nasıl böyle bir karışıklık oluyor anlamadım" dedi.

Yaşanan karışıklığın ardından merhum Nuri Erzaim, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ile Balıkesir'de defnedildi.

Öte yandan, karışıklığın yaşandığı diğer cenaze ise Gönen'in Sarıköy Mahallesi'ne ulaştı. Mahalle camisinde kılınan cenaze namazı ile merhum da ilçe mezarlığına defnedildi.