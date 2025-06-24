Balıkesir'de Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki buğday ekili arazide meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Buğday tarlasında yangın

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Balıklıdere Mahallesi'nde buğday ekili arazide çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ekili alanlarda zarara yol açtığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - Yerel
Dünyaca ünlü yıldıza yaşlı hayranından evlenme teklifi

Dünyaca ünlü yıldıza yaşlı hayranından evlenme teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor

Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor

Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etmiş
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.