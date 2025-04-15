Balıkesir'de Ayı Zeytin İşçisine Saldırıp Kovanları Parçaladı

Kovanları parçalayıp, 1 kişiyi yaralayan ayı en sonunda kameraya yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'de zeytin işçisine saldırıp yaraladıktan sonra, üreticinin bal kovanlarını parçalayan ayı, gece saatlerinde foto kapana yakalandı. Yöre halkının 'haydut' olarak adlandırdığı ayı artan olayları sebebi ile merak uyandırdı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün 67 yaşındaki Şaban Özçelik'e zeytin budaması yaparken saldıran ayı, ardından bir başka üreticinin bal kovanlarına dadandı. Onlarca bal kovanını parçalayan ayıyı yöre halkı 'haydut' olarak adlandırırken, ayı gece saatlerinde ormanda bir foto kapana yakalandı. Görüntüsü ile ürküten ayı, saldırgan tavrı ile merak uyandırdı.