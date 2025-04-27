Balıkesir'de asansör boşluğuna düşen kadın kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Karesin ilçesinde gece yarısı inşaat halinde olan binaya giren yaşlı kadın asansör boşluğuna düşerek yaralandı. 112'ye gelen ihbar üzerine binaya ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri kadını düştüğü boşluktan sedye ile yaralı olarak çıkardı.

Olay 112 İhbar üzerine gidilen Karesi İlçesi Ali Hikmet Paşa Mahallesi Şehit Mustafa Dinçer Caddesi No: 70 adresinde meydana geldi. Kimliği belirlemeyen yaşlı bir kadın gece yarısı inşaat halinde olan binaya girdi. Gece karanlığında inşaatın asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın

Merkez itfaiye ekipleri tarafından düştüğü asansör boşluğundan uzun uğraşılar sonrası sedye ve ip yardımı ile boşluktan kurtarıldı. Yaşlı kadın yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.