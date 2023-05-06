- Balıkesir'de antika mezatına ilgi arttı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce başlayan eski eşya mezatı ilgi gördü. Hafta sonu düzenlenen mezatta yüzlerce eski eşya satılıyor.

Burhaniye'de düzenlenen eski eşya mezatı, Edremit Körfezi'ndeki eski eşya meraklılarını bir araya getiriyor. Mezatta, üretimden kalkan yüzlerce eşya satışa sunuluyor. Kurulan mezada her hafta yeni insanlar katılırken, vatandaşlar evlerindeki eski eşyaları da satma olanağı buluyor. Şehit Turhan Bayraktar Parkı içindeki kahvehanede Hatice Erdem'in öncülüğünde kurulan mezatta eski tabaklardan, gemici fenerine, eski halı ve kilimlere kadar yüzlerce ürün satılıyor. Antika mezadına katılanların sayısı her geçen gün artarken, mezatta alış veriş yapan vatandaşlarda mutluluklarını dile getirdi.

İlginin arttığını anlatan Fatih Olcay, "Tabi gitgide çevremiz genişledi. Burhaniye ve farklı ilçelerden gelen katılımcılarla beraber mezadı sürdürüyoruz. Herkes evinden eşyalar getiriyor. Bizde o eşyaları burada satıyoruz. Antika mezadı bu aslında ama, dekoratif eşyalarda alıyoruz. Böylelikle hem elimizdeki eşyaları değerlendiriyoruz. Hem de zaten antikacı ağabeylerimizle beraber yaptığımız için bilgilerimizi paylaşıyoruz. Burada toplanıyoruz. Güzel bir organizasyon oluyor" dedi. Şerafettin Esen de, " Ben Burhaniye'den katlıyorum. Yaklaşık 4 haftadır haftada iki sefer buraya geliyorum. Antika ve mezat konusunda çok merakım vardı. Burhaniye'de olması nedeniyle de elimde bulunan kullanmadığım antikalar, bakırlar ve bu güne kadar biriktirmiş olduğum eşyalarımı burada değerlendiriyorum. Gelip burada satıyoruz. Onları paraya çeviriyoruz. Bu gün Cuma antika günü. Salı günü bura da, evde giyilmedik eşyalardan tutun, diğer çanak tabak gibi kullanmadığımız kırık dökük olmayan eşyaları da burada rahatlıkla satıp en azından değerlendirmiş oluyoruz" diye konuştu. Ergenç Çavuşoğlu ise, "2 yıldır bu mezadı yapmaktayız. Antika mezadına rağbet gün geçtikçe artıyor. İnsanlarımız elindeki ufak tefek malzemeleri getirip burada paraya çeviriyorlar. Malum, ekonomik sıkıntı var. Bir çarkı döndürmek için bu da gerekiyor. Salı günleri de ikinci el mezadı yapıyoruz. Onda da insanların kullanmadıkları fazla eşyalarını getirip burada paraya çeviriyorlar. Onlarda mutlu, bizde mutluyuz. İnşallah, böyle devam eder" dedi.