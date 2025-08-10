Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem, İstanbul'da Korku Yarattı

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. Deprem korkusu yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, Avcılar'da bir aile kamyonetin kasasında oturdu.

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. Depreme evde yakalanan birçok vatandaş kendilerini sokağa attı. Avcılar'da bir aile ise deprem korkusuyla sokağa çıkarak, kendilerine ait kamyonetin kasasında oturdu. Halı serdikleri kamyonetin kasasında çay demleyip çekirdek yiyen aile, çocukların deprem nedeniyle çok korktuğunu ifade etti.

"Çocuklar çok korktu. Şu an oturduğumuz ev 35 40 yıllık"

Evde yemek yerken depreme yakalandığını ifade eden Nazım Subaşı, "Tam yemek yerken yakalandık. Geçmiş olsun Türkiye'mize. Çocuklar korktu, onun için biz de aşağıya indik. Allah bir daha göstermesin. Aşağıya indik. Biraz zaman geçtikten sonra evimize döneceğiz. Kamyonetimiz var burada. Çayımızı getirdik, çekirdek yiyoruz. Böyle zaman geçiriyoruz. Bizim evimiz de 8 ay oldu. Binamız yıkıldı ama daha yapılmadı. Yetkililerden rica ediyoruz, işlerimizi kolaylaştırsınlar. Ne kadar erken biterse kendi sağlam evimize geçeriz. Şu anda oturduğumuz ev de 35 40 yıllık" dedi. - İSTANBUL