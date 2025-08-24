Balıkesir'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem İstanbul'da Hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Afad, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.58'de 4.8 ve saat 22.00'da 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı İstanbul'da da hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. - İSTANBUL