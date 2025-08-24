Balıkesir'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem İstanbul'da Hissedildi
Afad, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.58'de 4.8 ve saat 22.00'da 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı İstanbul'da da hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel