Balıkesir'de Geleneksel Sünnet Şöleni

(BALIKESİR) - Haber: Sefer TALAY

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 30 çocuk sünnet olmanın sevincini yaşadı.

Asuva Park'ta düzenlenen programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, AK Parti ve MHP'li yöneticiler ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen şölende sünnet olan çocuklar ve aileleri için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Gün boyu süren programda çocuklar eğlenceli aktivitelerle vakit geçirirken, Mevlevi sema gösterisi de ilgi gördü. Şölen, hayır yemeği ikramıyla devam etti.

Programda konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, çocukların ve ailelerinin mutluluğunu paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Kıymetli ailelerimizi desteklemek ve evlatlarımızın bu özel günlerindeki mutluluklarına ortak olmak amacıyla düzenlenen bu anlamlı programda yer almaktan mutluluk duyduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sünnet olan yavrularımıza sağlık, mutluluk ve hayırlı bir ömür diliyorum" dedi.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı da vakıf geleneğinin bugün de toplumun her kesimine dokunan hizmetlerle yaşatıldığını ifade ederek, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yüzyıllardır süregelen yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmaya devam ediyoruz. Geleneksel Sünnet Şöleni ile evlatlarımızın en özel günlerinden birinde ailelerimizin yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim için en büyük kazançtır" diye konuştu.

Şölen, sünnet olan çocuklara bisiklet armağan edilmesi, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA