Balık Ustası Hızır Abay ile Martılar Arasındaki Özel Bağ

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir restoranda balık ustası olarak çalışan 65 yaşındaki Hızır Abay ile martılar arasında yıllara dayanan özel bağ yürekleri ısıtıyor. Martılar, her sabah onu metrelerce uzaktan tanıyor ve yalnızca onun çağrısına karşılık veriyor.

Kemalpaşa sahilinde 25 yıldır aynı restoranda çalışan Hızır Abay, yaklaşık 5 yıldır her sabah balık temizleme işleminin ardından arta kalan baş ve kemik gibi parçaları martılara veriyor.

Sabah saat 9 ile 10 arasında iskeleye gelen Abay'ı uzaktan gören martılar, hemen onun etrafına toplanıyor. Elinde balık olmasa bile, sesiyle veya sadece varlığıyla onları kendine çekebiliyor. Aynı sahne başka biri geldiğinde ise yaşanmıyor. Hızır Usta ile martılar arasındaki bu özel bağ, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündem oldu. Görüntülerde, başka bir kişinin martılara balık verdiği ancak kuşların yaklaşmadığı görülürken, Hızır Abay ortaya çıktığında martıların hemen çevresine toplandığı anlar yer alıyor. Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

"Onlar artık beni tanıyor"

Martılarla arasında güçlü bir bağ oluştuğunu anlatan Abay, "Artıkları çöpe atmak yerine martılara veriyorum. Beni uzaktan görünce geliyorlar. Başkası dökerken gelmezler ama ben dökerken toplanıyorlar. Hayvan hislidir, iyiyi kötüyü ayırır. Kim kötü davrandıysa onu unutmaz. Ben onlara zarar vermedim, onlar da bana güvendi" dedi.

Restoran çalışanı Berk Özer ise bu bağı şöyle anlatıyor:

"Bir gün ben de beslemek istedim, hiçbiri yaklaşmadı. Ama Hızır Usta'yı gördüklerinde hemen geliyorlar. Balığı dökmesine bile gerek kalmıyor, sadece sesi yeterli."

Martıların her gün aynı saatte sadece Hızır Abay'a yönelmesi, görenlerin hem dikkatini çekiyor hem de tebessüm ettiriyor. Balık ustası ile kuşlar arasında kurulan bu özel bağ, doğayla kurulan sessiz ama derin dostluğun bir örneği olarak öne çıkıyor. - ARTVİN