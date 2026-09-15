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BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2026 yılı Eylül ayı Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı, Yenice Ihlamur Terasta gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2026 yılı Eylül ayı Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı, Yenice Ihlamur Terasta gerçekleştirildi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ajans Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya ve ajans personeli katılım sağladı.

Toplantıda, Ajans Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya tarafından kurumun yürüttüğü mevcut çalışmalar hakkında kapsamlı bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumun ardından, bir önceki Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek gelinen aşama ele alındı ve Ajansın gelecek dönem destek programları kapsamında değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Ayrıca toplantıda; stratejik konular ve lobi faaliyetleri, kurumsal gelişim çalışmaları, mali ve teknik destekler, sonuç odaklı program faaliyetleri ile genel bilgilendirmeler görüşülerek değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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