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Bakırlıoğlu, Soma Termik Santrali'nde 720 işçinin ücretsiz izne çıkarıldığını söyledi

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Bakırlıoğlu, Soma Termik Santrali'nde 720 işçinin ücretsiz izne çıkarıldığını söyledi
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YENİ Partili Bakırlıoğlu, Soma Termik Santrali'nde işçilerin yeniden ücretsiz izne çıkarılmasına tepki gösterdi. Bakırlıoğlu, dün 56 çalışanın ücretsiz izne çıkarıldığını, sayının bugün 720'ye yükseldiğini öne sürdü; devir teslim sürecinin hızlandırılmasını istedi.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA)- YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma Termik Santrali'nde işçilerin yeniden ücretsiz izne çıkarılmasına tepki göstererek, devir teslim sürecinin hızlandırılmasını ve çalışanların geleceğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Soma Termik Santrali'nde yaşanan işçi ve devir teslim süreciyle ilgili tartışmalar sürüyor. YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, santralde çalışanların ücretsiz izne çıkarılmasına tepki göstererek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Santralin 2015 yılında özelleştirilerek Torku'ya devredilmesinden bu yana gerekli yatırımların yapılmadığını ve Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan borcun 20 milyar lirayı aştığını belirten Bakırlıoğlu, icra süreci sonunda santralin yaklaşık 7 milyar lira bedelle TKİ tarafından alındığını ifade etti.

Bakırlıoğlu, santralde yaşanan sorunların bitmediğini ve işçilerin ücretsiz izne çıkarıldığını belirterek, "Şu anda aldığımız haberlere göre dün 56 çalışanını ücretsiz izne çıkarmış bu sayı bugün itibarıyla 720'ye çıkarılmış. Bunlardan 256 tanesi ücretsiz izne çıkmış fakat süreç içerisinde bu sayının artacağı öngörülmekte" dedi.

Daha önce de işçilerin ücretsiz izne çıkarıldığı santralde, yaşanan gelişmelerin ardından çalışanların yeniden işbaşı yaptığını hatırlatan Bakırlıoğlu, işçilerin geleceğinin belirsizliğini koruduğunu vurgulayarak devir teslimin ne zaman tamamlanacağını, çalışanların tamamının istihdam edilip edilmeyeceğini ve Torku'dan kalan maaş, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının nasıl ödeneceğini sordu.

Bakırlıoğlu, santraldeki belirsizliğin giderilmesi ve emekçilerin mağduriyet yaşamaması için ilgili soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir an önce yanıtlanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA
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