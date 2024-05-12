Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Kadın Polisleri Ziyaret Etti

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Anneler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan kadın polisleri ziyaret edip çiçek taktim etti.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Anneler Günü çerçevesinde ilçede bulunan kadın polis memurlarıır ziyaret etti. Şahin'e Bakırköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Feray Özbek de eşlik etti. Kadın memurlarla sohbet eden Şahin, Anneler Günü'nü kutlayıp çiçek taktim etti. - İSTANBUL