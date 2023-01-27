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Bakanlıktan 'Selin Ciğerci evlat edindi' iddiasına yalanlama

Yerel Haberler

Bakanlıktan 'Selin Ciğerci evlat edindi' iddiasına yalanlama

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiasına ilişkin haberleri ve paylaşımları yalanlayarak, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiasına ilişkin haberleri ve paylaşımları yalanlayarak, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; basında ve sosyal medyada Selin Ciğerci'nin evlat edindiğine ilişkin haberler ve paylaşımlar yer aldığını belirtilerek, "Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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