TBMM'deki taciz iddiası sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devrede: "Psikososyal destek başlatıldı"

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TBMM'deki taciz iddialarına yönelik sürecin yakından takip edildiğini ve çocuk ile ailesine psikososyal destek başlatıldığını açıkladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) taciz iddialarına dair sürecin yakından takip edildiğini, çocuk ile ailesine yönelik psikososyal destek başlatıldığını açıkladı.

TBMM'deki taciz iddialarına ilişkin süreç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bazı basın yayın organlarında 'Meclis Lokantasında Cinsel İstismar' başlığıyla yer alan iddialara ilişkin idari ve adli süreci yakından takip ettiği bildirildi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, TBMM Genel Sekreterliği tarafından detayları kamuoyuyla paylaşılan olaya ilişkin başlatılan idari soruşturma ile adli süreç dikkatle izleniyor. Bakanlığa bağlı uzman personel tarafından çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek sürecinin başlatıldığını açıklayan Bakanlık kaynakları, hukuki sürecin de yakından takip edileceğini vurguladı. - ANKARA

title