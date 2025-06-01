Bakanlık, Gençlerle Aile Yılı Üzerine Görüşüp Farkındalık Oluşturdu

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın talimatıyla gençlerle iletişime geçildi. Görüşmede gençlere Aile Yılı'nın anlam ve mahiyeti, bakanlığın görev alanları ve tüm dezavantajlı kesimlere 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla çalışıldığı anlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Güvenpark'ta Aile Yılı fotoğraf çekim panosuna zarar verdikleri belirlenen gençlerle birebir iletişim kurarak süreci toplumsal farkındalığa dönüştürdü. Yapılan görüşmeler sonucu gençlere Aile Yılı'nın anlam ve mahiyeti anlatıldı, engelli bireylerle bir araya getirildi. Ankara Güvenpark'ta 20 Mayıs'ta gece saat 00.30 sularında dört gencin Aile Yılı panosuna kesici aletlerle zarar vermesiyle meydana gelen olay sonrası emniyetin yaptığı çalışmalarda gençler kısa sürede tespit edilerek, ifadeleri alındı.

Panonun bir kamu malı olması sebebiyle savcılık tarafından resen "mala zarar verme suçundan" soruşturma başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla olayda adı geçen gençlerle temasa geçen Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kendilerini görüşmeye davet etti. Yapılan görüşmede gençlere Aile Yılı'nın anlam ve mahiyeti, bakanlığın görev alanları ve tüm dezavantajlı kesimlere 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla çalışıldığı samimiyetle anlatıldı. Bu görüşmeler neticesinde gençlerin samimi bir şekilde hatalarını kabul ettikleri, yapılan bilgilendirmeyi dikkatle dinledikleri görüldü. Bu temasın ardından Bakanlık, olayla ilgili şikayetini geri çekti.

Gençlere ayrıca Bakanlığın engelli bakım merkezlerinden birinde kendilerini misafir etmek istenildiği teklif edildi. Bu öneriyi kabul eden gençler, 28 Mayıs'ta Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ne giderek, engelli bireylerle birlikte merkezin serasında vakit geçirdi, yapılan çalışmalara destek verdi. Ziyarette gençlerle engelli bireyler arasında sıcak bir diyalog kurulduğu da gözlendi. - ANKARA