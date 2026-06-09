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Bakan Yumaklı: "Suyu kaybeden geleceğini de kaybeder"

Bakan Yumaklı: 'Suyu kaybeden geleceğini de kaybeder'
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kaynaklarının korunmasının önemine vurgu yaparak, kurakçıl peyzaj ve su verimliliği çalışmalarını anlattı. Yüzde 80'e varan su tasarrufu sağlandığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bütün medeniyetler tarih boyunca her zaman suya komşu olmuştur. Suyu kaybeden geleceğini de kaybetmiştir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığında düzenlenen "Kentler Susamadan: Suyun Geleceği İçin Kurakçıl Peyzaj ve Türkiye Su Atlası Programı"na katıldı. Programda konuşan Yumaklı, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Suya sahip çıkmanın yalnızca bugünü değil, geleceği de korumak anlamına geldiğini belirten Yumaklı, "Sadece bizim coğrafyamızda değil, bütün medeniyetler tarih boyunca her zaman suya komşu olmuştur. Suyu kaybeden geleceğini de kaybetmiştir. İşte bugün, iklim değişikliğinin etkileri, bu kadim mirası koruma sorumluluğumuzu, her zamankinden daha önemli hale getirmektedir. Artan sıcaklıklar, değişen yağış rejimleri, kuraklık riski ve su kaynakları üzerindeki baskı; şehirlerimizi, üretim modellerimizi ve yaşam alışkanlıklarımızı yeniden düşünmeyi zorunlu kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"10 yılı planlayan, gelecek 50 yıla ışık tutan ulusal su planımızı yayımladık"

Su Verimliliği Seferberliği kapsamında çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yumaklı, "Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile suyun verimli kullanımını öncelik haline getirdik. Bunun yanında önümüzdeki 10 yılı planlayan, gelecek 50 yıla ışık tutan Ulusal Su Planımızı yayımladık. Su kaynaklarımızın korunmasını, suya göre planlamanın esas alınmasını, sektörler arası uyumun güçlendirilmesini ve dijital dönüşümün yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Suya göre tarım hamlemizle, üretim planlamasını su varlığımızla uyumlu hale getirdik.Yapay zeka destekli teknolojilerden, dijital izleme sistemlerine kadar, birçok yeniliği su yönetiminin hizmetine sunuyoruz. Havza bazında yönetim planları hazırlıyor, taşkın ve kuraklık erken uyarı sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Suyun verimli kullanımı için, kentselden kırsala, sanayiden tarıma kadar bütün sektörleri kapsayan çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"Bu dönüşüm sayesinde yüzde 80'e varan su tasarrufu sağlandı"

Kentlerdeki peyzaj anlayışının su kaynaklarının geleceği açısından yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden Yumaklı, kurakçıl peyzaj uygulamalarının önemine dikkati çekerek, "Kurakçıl peyzaj; kuraklığa dayanıklı bitki türlerini merkeze alan, suyun verimli kullanımını esas alan ve ekosistem dengesini gözeten çağdaş bir planlama anlayışıdır. Bu dönüşüm sayesinde yüzde 80'e varan su tasarrufu sağlanırken bakım ve enerji maliyetlerinde de önemli ölçüde azalma mümkün olmaktadır" diye konuştu.

Kurakçıl peyzajın bitkisiz alanlar oluşturmak anlamına gelmediğini vurgulayan Yumaklı,

"Doğayla uyumlu, yerel türlerin ön plana çıktığı ve suyu verimli kullanan alanlar oluşturmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Estetikten ödün vermeyen doğanın kurallarıyla uyum içinde yaşamayı esas alır" şeklinde konuştu.

Hedeflerine de vurgu yapan Yumaklı, " Karbon tutulmasını artıran, Kentsel ısı adası etkisini azaltan, Yerel ve doğal türleri yaygınlaştıran, Su döngüsünü destekleyen alanlar oluşturmaktır" açıklasında bulundu - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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