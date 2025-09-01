Bakan Yumaklı Orman Yangınları Hakkında Son Durumu Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkemizdeki orman yangınlarıyla ilgili son durumu sosyal medya hesabından duyurdu. Aydın, Bartın, Çanakkale ve diğer illerdeki yangınlarla ilgili bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çıkan orman yangınları konusunda son durum açıklaması yaptı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlardan; Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp, Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisi düşürüldü. Bartın Ulus'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın - Efeler'deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale - Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı. Karabük - Eflani ve Kastamonu - Araç'taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
