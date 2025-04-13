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Bakan Yerlikaya'dan Taşova'daki Deprem Açıklaması

Bakan Yerlikaya'dan Taşova'daki Deprem Açıklaması
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremle ilgili olarak herhangi olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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