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İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, kaymakamlarla buluştu

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, kaymakamlarla buluştu
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İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Erzurum'da kaymakamlara yönelik hizmet içi eğitim seminerinde mülki idare amirleriyle bir araya geldi. Yiğitbaşı, adalet, huzur ve güvenin tesisinde kritik rol oynayan kaymakamlara hitap ederek, dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele kapsamında sosyal medya rehberi hazırlandığını duyurdu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenen "Kaymakamlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri"nin kapanış programında mülki idare amirleriyle bir araya geldi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş'un da katıldığı programda kaymakamlara hitap eden Yiğitbaşı, mülki idare amirliğinin yalnızca bir meslek, unvan veya kariyer basamağı olmadığını; vatandaşın derdiyle dertlenen, devletin şefkatini ve adaletini sahaya yansıtan önemli bir sorumluluk makamı olduğunu ifade etti.

Devlet yönetiminde insan odaklı yaklaşımın önemine vurgu yapan Yiğitbaşı, adalet, huzur ve güvenin toplumun her kesiminde tesis edilmesinde mülki idare amirlerinin kritik bir rol üstlendiğini belirtti. Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin yanı sıra vatandaşla güçlü bir gönül bağı kurulmasının da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Dijitalleşen dünyada doğru ve güvenilir bilginin önemine dikkat çeken Yiğitbaşı, dezenformasyonla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından kaymakamların sosyal medya kullanımlarına yönelik kapsamlı bir rehber hazırlandığını, son düzenlemelerin ardından rehberin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Kaymakamların bulundukları bölgelerde yalnızca devletin temsilcisi değil, aynı zamanda toplumsal dengelerin koruyucusu, dezavantajlı kesimlerin destekçisi ve devlet-vatandaş arasındaki aidiyet bağının güçlendirilmesinde önemli bir görev üstlendiklerini belirten Yiğitbaşı, mülki idare teşkilatının köklü birikimiyle milletin hizmetinde olmaya devam edeceğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının, mülki idare amirlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, değişen ve gelişen kamu yönetimi anlayışına uyumlarını güçlendirmek ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını daha da ileriye taşımak amacıyla ülke genelinde sürdürüleceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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