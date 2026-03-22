Erzurum'da bayram sevinci: Çocuk evlerinde anlamlı buluşma

Erzurum'da bayram sevinci: Çocuk evlerinde anlamlı buluşma
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'daki koruma ve bakım altındaki çocukları bayram dolayısıyla ziyaret etti. Tarıkdaroğlu, çocuklarla bayramlaşarak onların mutluluğuna ortak oldu ve bayramların paylaşma ruhuna vurgu yaptı.

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kalan koruma ve bakım altındaki çocuklar, bayram sevincini anlamlı bir ziyaretle yaşadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, bayram dolayısıyla Erzurum'daki çocuk evlerini ziyaret ederek çocuklarla bayramlaştı.

Ziyaret kapsamında Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi'ni de ziyaret eden Tarıkdaroğlu'na, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da eşlik etti. Tarıkdaroğlu, burada kalan çocuklarla tek tek bayramlaşarak onların mutluluğuna ortak oldu. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada çocuklarla yakından ilgilenen Tarıkdaroğlu, bayramın paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu burada yaptığı açıklamada, bayramların sevginin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlar olduğunu belirterek, devlet olarak çocukların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Çocukların yüzündeki bir tebessümün kendileri için en büyük mutluluk olduğunu dile getiren Tarıkdaroğlu, bu anlamlı günlerde çocuklarla bir araya gelmenin büyük bir değer taşıdığını söyledi.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından gönderilen bayram hediyeleri de Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu aracılığıyla çocuklara ulaştırıldı. Hediyeler, çocuklar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri ise çocukların hazırladığı sürpriz oldu. Fanatik Erzurumsporlu olan Tarıkdaroğlu'na, çocuk evleri sitesinde kalan kız çocukları tarafından hazırlanan Erzurumspor FK temalı kayakçı kardan adam bibloları hediye edildi. Bu anlamlı jest karşısında duygulanan Tarıkdaroğlu, çocuklara teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayramın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun en güzel örneklerinden birinin sergilendiği ziyaret, hem çocuklar hem de katılımcılar için unutulmaz anlara sahne oldu. Gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, devletin şefkat elinin çocukların her zaman yanında olduğunu bir kez daha ortaya koydu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
