Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "(Balıkesir'de deprem) İletişim altyapımızda olumsuz bir duruma rastlanmamıştır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından iletişim altyapısında olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı ve depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrasında iletişim altyapısında olumsuz bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu deprem sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İletişim altyapımız başta olmak üzere, sorumluluk alanlarımızda olumsuz bir duruma rastlanmamış olup ekiplerimiz sahadaki inceleme ve takip çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

