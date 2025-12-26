Hatay Havalimanı'daki çalışmalar 2026 yılı içerisinde tamamlanacak

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda incelemelerde bulunarak çalışmaların 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını belirtti ve geride kalan 11 ayda 433 bin 348 yolcuya hizmet sağlandığını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk incelemesini havalimanında yaptı. Bakan Uraloğlu, incelemenin ardından basın açıklaması yaptı.

Hatay Havalimanının dış uçuşlara açıldığına dikkat çeken Uraloğlu, 2025 yılının ilk 11 ayında uçuşlarda yüzde 68'lik artış olduğunu ve 433 bin 348 yolcuya hizmet sağlandığını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Hatay; 6 Şubat'ta hepimizi derinden sarsan depremlerden en fazla etkilenen şehirlerimizin başında yer almıştı. Hatay Havalimanımızın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve 1,5 metreye varan kalıcı oturmalar görülmüş, pist ve çevresindeki alan da bu oturmadan etkilenmişti. Ancak biz depremden hemen sonra şunu çok net bir şekilde söyledik: "Hatay'ı yalnız bırakmayacağız." Öncelikle insani yardım ve tahliye uçaklarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti kısa sürede hizmete aldık. Ardından Hatay Havalimanı'mızı, benzer afetlerde dahi görevini sürdürebilecek kalıcı ve güçlü bir altyapıyla yeniden ayağa kaldırmak için kapsamlı bir süreç yürüttük, 21 Kasım 2023'te de yapım çalışmalarına başladık. Şu ana kadar; 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolunun, regülatör binasının ve ısı merkezinin inşa çalışmalarını tamamladık. Tekrardan güçlü bir şekilde ayağa kaldırdığımız Hatay Havalimanımızda bu yılın ilk 11 ayında geçen yıla göre tam yüzde 68'lik artışla 433 bin 348 yolcumuza hizmet sağladık. Bu yıl Kıbrıs ve Düsseldorf seferleriyle havalimanımızda dış hat uçuşlarını da başlattık. Ayrıca, depremde zarar gören yaklaşık 5 kilometrelik Hatay Havalimanı bağlantı yolundaki çalışmalarımızı da tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk" dedi.

Hatay Havalimanı'nda yürütülen çalışmaların 2026 yılı içerisinde son bulacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Şu anda Hatay Havalimanımızın 3 bin metre uzunluğundaki ana pistindeki kaplama beton imalatlarımız devam ediyoruz. Bununla birlikte çevre güvenlik yolundaki yenileme çalışmalarımızı, terminal binası ve lojman binalarındaki güçlendirme imalatlarını sürdürüyoruz. Geçtiğimiz ekim ayında havalimanımızın operasyonel kapasitesini artıracak önemli bir aşamaya daha geçmiştik. Yeni itfaiye binası, ana nizamiye binası, ilave apron ile kamu havacılık apronu ve bu alanların altyapısını kapsayan "muhtelif binaların yapımı ve apron genişlemesi" çalışmalarına fiilen başladık. Bu çalışmalar kapsamında mütemmim binalarda zemin iyileştirme yöntemi olarak belirlenen fore kazık imalatlarımız devam ediyor. İlave apron sahalarında ise kazı ve dolgu işlemlerini tamamladık, üstyapı çalışmalarına başladık. Tüm bu çalışmalarımızı 2026 yılı içiresinde tamamlamayı hedefliyoruz. Hatay'da yürüttüğümüz çalışmalar elbette sadece havayoluyla sınırlı değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hatay'ımızı ulaştırmanın tüm modlarında eş zamanlı bir yaklaşımla ele alıyoruz. Çünkü biz, Hatay'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde ulaşımı bir bütün olarak görüyoruz. Bu nedenle Hatay'daki her bir çalışmamızı, birbirini tamamlayan bir zincirin halkaları olarak planlıyor ve hayata geçiriyoruz" dedi. - HATAY