Bakan Muş'tan Roman vatandaşlara göbek attıran müjde

SAMSUN (İHA) – Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'da Roman vatandaşlarla buluştuğu toplantıda, vatandaşların kullandığı düğün salonunun fiyatını günlük 3 bin 750 TL'den bin TL'ye düşürünce Romanlar sevinçten göbek atıp, Recep Tayyip Erdoğan sloganları attılar.

AK Parti Samsun 1. Sıra Milletvekili Adayı ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'da seçim faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Bu çerçevede Canik Kültür Merkezi'nde ilk olarak Sağlık-Sen üyeleriyle bir araya gelen Bakan Mehmet Muş, ardından da ilçede yaşayan Roman vatandaşlarla buluştu. Romanlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Bakan Muş, verdiği müjde ile Roman vatandaşların gönlünde taht kurdu.

Bakan Muş'tan Romanlara göbek attıran müjde

Canik Belediyesi bünyesinde çalışan Roman sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Buradan gördüğümüz gibi Roman vatandaşlarımız 14 Mayıs'taki seçimlerde çoktan kararlarını vermişler. Dolayısıyla kendileri inşallah 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesinde onların da oyuyla olacak bu. Burası Canik Belediyesi, şu an sizinle çok yakın ilişkileri var. Hem projeler yapıyorsunuz hem de istihdam konularında. Ben baktım, nüfus oranı olarak ilçenin yüzde 4'ü, ama belediyede istihdam oranı da yüzde 13. Dolayısıyla burada bu sosyal belediyeciliği de belediye başkanımız gerçekleştirmiş ve bu oranla Türkiye'de 2. sırada geliyor. Bir de az önce bir salon meselesinden bahsedildi. Ben de başkanla konuştum günlük olarak salon kiraya veriyor. 2 günlük 7 bin 500 TL'ymiş. Yani bir günlük 3 bin 750 TL ediyor. O zaman bu yıl boyunca yarından itibaren bu salonu bin TL yapalım. İbrahim Sandıkçı başkanıma da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun kendisi de imkanlarını seferber etti. Coşkunuz için, sevginiz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Muş'un müjdesinin ardından Roman vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan sloganları atarak, oynamaya başladılar. - SAMSUN