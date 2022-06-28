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Bakan Karaismailoğlu'nun önüne çıkan kadın, yaşadıkları su ve yol sorunlarını anlattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bakan Karaismailoğlu'nun önüne çıkan kadın, yaşadıkları su ve yol sorunlarını anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Türkeli ilçesinde inceleme yaptığı sırada bir kadın önüne çıkarak 8 aydır yaşadıkları su ve yol sorunlarını anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Türkeli ilçesinde inceleme yaptığı sırada bir kadın önüne çıkarak 8 aydır yaşadıkları su ve yol sorunlarını anlattı. Bakan Karaismailoğlu da sorunun en kısa sürede çözüleceği sözünü verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'ta selden zarar gören bölgeleri incelemek üzere Türkeli ilçesini ziyaret etti. Köy muhtarı ve belediye başkanıyla kısa süre sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, aracına binmek üzere ayrıldığı sırada bölge sakinlerinden birisi bakanın önüne çıktı. Ulaştırma Bakanı'na bölgelerinde yaşadıkları su ve yol sorunlarını anlatan vatandaşa 'sorunun en kısa sürede çözüleceği' sözü verildi.

Bakan Karaismailoğlu'nun kadın ile aralarında geçen diyalogda kadın, "8 aydır ne suyumuz var ne de yolumuz var. Köprümüz yok suyumuz yok, ne zaman yapılacak? İnebolu'ya yağan yağmur buraya yağsaydı bu sefer evlerimiz de gidecekti" dedi.

Bakan Karaismailoğlu'nun yanıtı "En kısa zamanda çözülecek inşallah" şeklinde oldu. O sırada bakanın yanında bulunan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'e dönen kadın, "Sayın vekilim sen bizim damatsın. 8 aydır susuzuz. Yardımcı olun" ifadelerini kullandı. Kadının dile getirdiği su sorununa DSİ görevlisi, bir hafta içinde çözüleceği sözünü verdi.

İsmini vermeyen vatandaş, bakan ile aralarında geçen diyalogu şöyle anlattı:

"Bakandan isteğim, önce köprümüz sonra suyumuz. Susuzluktan ölüyoruz. Selden dolayı 8 aydır susuzuz, yolsuzuz. İnebolu'ya düşen yağış buraya düşseydi bu sefer evlerimizi de alır götürürdü. Allah'a şükür bizi korudu. Bakan bey söz verdi, 'özür diliyoruz, en kısa zamanda yaptıracağız' dedi."

(Berkan Şen - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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