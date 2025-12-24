Bakan Kacır: 'Kardeş Libya halkına ve hükümetine taziyelerimi sunuyorum'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad'a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Libya halkına ve hükümetine taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Bakan Kacır, uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad ve beraberindeki askeri personel için taziye mesajı yayımladı. Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Kacır, Libya halkına ve hükümetine taziyelerde bulundu.

"Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad'a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Libya halkına ve hükümetine taziyelerimi sunuyorum." - ANKARA