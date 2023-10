Bakan Işıkhan: "İstihdam sayımız 31 milyon 686 bine yükseldi, işsiz sayısı yüzde 9,2'ye geriledi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Gaziantep teşkilatı bir araya geldiği programda, "İstihdam sayımız 31 milyon 686 bine yükseldi, işsiz sayısı yüzde 9,2'ye geriledi" dedi. Bakan Işıkhan, emekli maaşları için de gereken adımları atacaklarını açıklayarak yılbaşını işaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Gaziantep'te AK Parti teşkilatı ile buluştu. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu.

"Bakanlık olarak Gaziantep'e 9 milyarın liranın üzerinde yatırım yaptık"

AK Parti iktidarında Gaziantep'e son 20 yılda çok önemli yatırımlar yapıldığını ve bu yatırımların önemli bir kısmının da kendi bakanlıklarına ait olduğunu söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Son 20 yılda Gaziantep'e 118 Milyarı aşkın yatırım yaptık. Sadece bakanlık olarak yaptığımız yatırım miktarı bile 9 milyarın üzerinde. Bunlar sadece birer rakam değil, yatırım, hizmet, eser, kalkınma demek. Her yatırım, her hizmet yeni çalışma alanları, yeni istihdam kapıları demek. Bugün Gaziantep'te 570 bin 196 aktif sigortalı vatandaşımız bulunuyor. Sigortalı sayımızı son 21 yılda yüzde 237 oranında artırdık. Yine Gaziantep'teki işe yerleştirme rakamlarımıza baktığımızda, İş bulma kurumu aracılığıyla bugüne kadar toplam 307 bin 795 vatandaşımızın istihdam edildiğini görüyoruz. Bu istihdam rakamlarını bu seviyeye ulaştıran ve aynı zamanda nitelikli işgücü yetişmesini sağlayan en önemli faaliyetlerimizden birisi olan Aktif İşgücü Programlarımızdan bugüne kadar toplamda 119 bin 144 Antepli kardeşim faydalanmış durumda. Özellikle depremzede vatandaşlarımız için bir can suyu olarak gördüğüm Toplum Yararına Programlarımızdan ise 21 bin 723 kişiyi yararlandırdık" dedi.

"İstihdam sayımız 31 milyon 686 bine yükseldi, işsiz sayısı yüzde 9,2'ye geriledi"

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldiği programda istihdam rakamları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Vedat Işıkhan, "Bu hafta Türkiye geneli istihdam rakamlarımız da açıklandı. 2023 yılı Ağustos ayında istihdam sayımız 31 milyon 686 bine yükseldi. İşsiz sayımız 56 bin kişi azalarak yüzde 9,2 olarak gerçekleşti. İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artırarak işsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Hükümet olarak 21 yıllık dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, özellikle çalışma ve sosyal güvenlik alanında, aynı zamanda nüfusumuzun tamamını hizmet çerçevesine alan sosyal politikalar alanında büyük bir değişim ve dönüşüme öncülük ettik" dedi.

"Emekli maaşları için gereken adımları atacağız"

Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme yapacaklarını hatırlatan ve emekli maaşlarına yönelik de yılbaşında gereken adımları atacaklarını aktaran Bakan Işıkhan, "İşçisi, işvereni, kadını, genci, emeklisi, engellisi ne kadar insanımız varsa, her biri için ayrı ayrı politikalar geliştirdik. Göreve gelir gelmez asgari ücret ara zammımızı belirledik. Ardından kamu görevlilerimizin toplu sözleşmelerini imzaladık. Hafta başında Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu üzere 12,2 milyon emeklimizi kapsayan 5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık. İnşallah yılbaşı itibariyle de maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız. Ben buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Kim ne derse desin, sahip olduğumuz tüm kaynaklarımızı milletimizin müreffeh yarınları için kullanmaktaki kararlı mücadelemizden asla geri dönmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmasında yerel seçimlere yönelik de değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, "AK Parti 21 yılda insanı merkeze alan kamu politikaları sayesinde yerel yönetimlere de, siyasete de yeni bir bakış açısı kazandırdı, gönül belediyeciliğini tesis etti. Belediyeciliğin sadece bir kamu hizmeti değil, aynı zamanda bir gönül işi olduğunu, vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, sevinciyle sevinmek, hemhal olmak anlamına geldiğini hem iç siyasette hem de uluslararası platformlarda gösterdi. Bunun en güzel kanıtı ulusal çapta örnek olan, aynı zamanda uluslararası başarılarda da yüksek potansiyele sahip Gaziantep'tir. Bu AK belediyecilik anlayışının bir başarısıdır. İşte şimdi karşımızda yeni bir mücadele sahası var. Önümüzde 2024 yerel seçimleri var. İnanıyorum ki önümüzdeki seçimde de yine Antepli kardeşlerim bu kaliteden taviz vermeyecek, bu kazanımlardan vazgeçmeyerek yeniden tercihini AK Parti'den yana kullanacaktır. Gaziantep'i, layık olduğu belediyecilik anlayışıyla yeniden buluşturmamız lazım. Bu şehrin aziz halkı, hizmetin de icraatın da en iyisini, en kalitelisini hak ediyor. Bu sebeple bugüne kadar amasız fakatsız, gece gündüz demeden, nasıl çalıştıysak, bundan sonra da aynı şevkle çalışmamız çabalamamız gerekiyor. Bu noktada hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Belediye başkanlığını bir makam olarak değil, halk ile hemhal olma vesilesi sayacak adaylarımızla, kol kola omuz omuza vererek bu davanın bayrağını yere düşürmeyeceğiz" diye konuştu.

Teşkilatla buluşma programına Bakan Vedat Işıkhan'ın yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, Eyup Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çok sayıda partili katıldı. - GAZİANTEP