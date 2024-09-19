Bakan Işıkhan'dan Gazilere Akülü Tekerlekli Sandalye Müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli yüksek fonksiyonlu akülü tekerlekli sandalyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazilerin ihtiyaç duyduğu yüksek fonksiyonlu ve akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla karşılayacaklarını bildirdi. Bakan Işıkhan, "Kahraman gazilerimize minnettarız. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında aldığımız kararla gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli, yüksek fonksiyonlu akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız. 19 Eylül Gaziler Günü'nü bu vesileyle tebrik ediyor, hayata geçireceğimiz düzenlemenin kıymetli gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA