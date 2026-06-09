Bakan Güler, Suriyeli mevkidaşı Ebu Kasra ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyen Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı