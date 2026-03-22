Bakan Güler'den Katar'daki helikopter kazasındaki şehitler için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde 3 Türk personelin şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, mesajında, Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ve ASELSAN personeli Süleyman Cemre Kahraman, İsmail Enes Can için derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Güler, yayımladığı taziye mesajında, "Katar'da eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman silah arkadaşlarımız ve ASELSAN personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şehitlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma camiası için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Güler, Türk milleti olarak acıyı derinden hissettiklerini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Tüm hesaplar sil baştan! Avrupa başkentlerini alarma geçiren gelişme
Denizde hareketsiz halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Denizde hareketsiz halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor