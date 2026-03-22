Bakan Güler'den Katar'daki helikopter kazasındaki şehitler için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde 3 Türk personelin şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, mesajında, Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ve ASELSAN personeli Süleyman Cemre Kahraman, İsmail Enes Can için derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Güler, yayımladığı taziye mesajında, "Katar'da eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman silah arkadaşlarımız ve ASELSAN personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şehitlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma camiası için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Güler, Türk milleti olarak acıyı derinden hissettiklerini kaydetti. - ANKARA

