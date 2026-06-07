Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Sıfır Atık, küresel bir yaşam dönüşümüdür"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sıfır Atık Forumu 2026'da kadınların iklim krizindeki kritik rolünü vurguladı, 1 milyon kadına ulaşma hedefini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında düzenlenen "Sıfır Atık Hareketine Liderlik Eden Kadınlar" oturumunda konuştu. Göktaş, iklim krizine karşı kadınların rolünün kritik olduğunu vurgulayarak, sıfır atık hareketinin küresel bir dönüşüm haline geldiğini söyledi.

Bakan Göktaş, konuşmasında iklim krizinin küresel bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "İstanbul, ortak evimiz dünyanın geleceği için çok önemli bir programa ev sahipliği yapıyor. Sıfır Atık Forumu 2026, dünyanın dört bir yanından katılımcıları bir araya getiriyor" dedi. İklim krizinin tüm dünyayı etkilediğini vurgulayan Göktaş, "İklim krizi sınırları aşıyor ve hiçbir ülkenin tek başına güvende olmadığını gösteriyor" diye konuştu.

"Kadınlar dönüşümün merkezinde olmalı"

Kadınların iklim politikalarındaki rolüne dikkat çeken Göktaş, "Kadınlar iklim politikalarından çevre yönetimine, sıfır atıktan yeşil ekonomiye uzanan dönüşümün karar verici aktörleri olarak görmeliyiz" dedi.

OECD ve Birleşmiş Milletler verilerine değinen Göktaş, "Kadınların kamu karar mekanizmalarındaki varlığı daha güçlü iklim politikaları ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

"Sıfır Atık hareketi 'küresel vizyon' haline geldi"

Türkiye'de yürütülen Sıfır Atık Hareketi'ne değinen Göktaş, "Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlayan Sıfır Atık seferberliği artık küresel bir çevre vizyonu haline gelmiştir" diye konuştu.

"1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz"

Bakanlık olarak yürütülen projelere ilişkin bilgi veren Göktaş, "Kadınların yeşil dönüşümdeki rolünü güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. 81 ilde bir kadın sıfır atık elçisi belirleyeceğiz ve bu kapsamda 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

"Sosyal hizmetlerde sıfır atık bilinci yaygınlaşıyor"

Sosyal hizmetlerde yürütülen çalışmalara da değinen Göktaş, "ADEM ve SODAM merkezlerinde sıfır atık doğrultusunda faaliyetler yürütüyoruz. Kadınlara ve ailelere yönelik eğitimlerle bu bilinci yaygınlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar ve kırılgan gruplar daha fazla etkileniyor"

İklim krizinin herkesi aynı şekilde etkilemediğini belirten Göktaş, "Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler çevresel krizlerden daha fazla etkilenebiliyor. Bu nedenle iklim politikalarında sosyal adalet perspektifini gözetiyoruz" şeklinde konuştu.

"Daha yeşil ve dirençli bir toplum hedefliyoruz"

Konuşmasının sonunda Göktaş, "Birlikte daha yeşil, daha güçlü ve daha dirençli toplumlar inşa edeceğiz. Sıfır Atık Hareketi'nin tohumlarını sadece ülkelerimize değil, insanlığın ortak vicdanına ekiyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı

Koç Holding bünyesindeki şirkete silahlı saldırı! Zamanlama manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da 4 yeni imza birden

Galatasaray'da 4 imza birden!
Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Göçmenler otobüste dehşet saçtı
Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti

Yeni yıldız transferini taraftarlar oy kullanırken açıkladı

Aziz Yıldırım'ın kulüpte görmek istediği Volkan Demirel oy vermek için Kadıköy'de

Oy vermeye o da geldi!
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Gizlice kayda aldı! Rus turistleri birbirine düşüren görüntü
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu

2 yıl sonra bir ilk yaşanıyor! Saatler içinde milyonlar buhar oldu