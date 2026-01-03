Bakan Göktaş, Kars'ta şehit yakınlarıyla gönül sofrasında buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında geldiği Kars'ta, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların emanetleri olan şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen yemeğine katıldı.

Sarıkamış'ta bir otelde düzenlenen yemeğe katılan Bakan Göktaş, şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilendi. Bakan Göktaş, şehitlerinin emanetlerine sahip çıkmanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün tarihin en tipin mücadelelerinden birini veren Sarıkamış şehitlerimizi anmak için bir aradayız. Sarıkamış vatan sevgisini fedakarlıkla yoruldu. Iradenin en ağır şartların sınandığı bir tarih kaygısıdır. Allahuekber Dağları'nda yaşanan bu büyük imtihan millet olarak bağımsızlık uğruna neleri göze alabildiğimizi açıkça göstermektedir. imkansızlıklar içinde yürütülen o harekatta Mehmetçik sadece silahla değil İnançla, sadakatle ve teslimiyetle direnmiştir. Bugün huzur içinde yaşadığımız bu topraklar işte o fedakarlığın üzerine inşa edildi. Sarıkamış'tan Çanakkale'ye, İstikbal Harbinden 15 Temmuz'a uzanan her döneme ise bu millet aynı kararlılığı Aynı iman ve sadakati yeniden kuşandı. Vatanına göz dikenlere asla geçit vermedi" dedi.

Göktaş, "Bu anlamda vatanın her karış toprağı nesiller boyu hatırlanacak ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olacak. Destansı fedakarlıkların şahitliğini yapmakta Bugün Sarıkamış Harekatı'nın yüz on birinci yıl dönümü vesilesiyle bu fedakarlığın kahramanlarına, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazimizi şükranla yad ediyorum. Kıymetli misafirler, şehitlerimiz bizlere nesiller boyu taşınacak bir sorumluluk bıraktı Bu sorumluluk birliğimizi ve beraberliğimizi her şahısta korumak bizlere emanet edilen değerlerimize sahip çıkmaktır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz işte bu emanetini yaşayan temsilcileridir. Gösterdiğiniz metanet ve vakur duruş Hepinizin vicdanında müstesna bir yere sahiptir. Bu anlamda devletimiz şehitlerimizin emanetlerine ve kahraman gazilerimize her zaman baş tacıydı. Bu anlayış sosyal politikalardan günlük uygulamalara kadar her alanda sürdürmeyi ilke edindi. Bu Ülke doğrultusunda şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma pek çok alanda hizmetimizi büyük bir özveriyle yürütüyoruz. Şehit yakını Gazi Bey, gazi yakınlarımız için kamuda istihdam hakkını genişleterek, elli Bir bin dokuz yüz kırk yedi atama gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra yaptığımız sekiz yüz elli beş bin ziyaretle şehit yakını Gazi Bey, gazi yakınlarımızın her daim yanında olmaya gayret ettik" diye konuştu.

Şehit ve Gazi aileleri onuruna verilen yemeğe; Vali Ziya Polat, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri katıldı. - KARS