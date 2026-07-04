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Engelli kardeşlerine ömrünü adayan Çilem'e ev tapusu teslim edildi

Engelli kardeşlerine ömrünü adayan Çilem'e ev tapusu teslim edildi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da anne ve babasını kaybettikten sonra iki engelli kardeşinin bakımını üstlenen Çilem Sağlam'ı, hayırseverlerin desteğiyle alınan yeni evinde ziyaret ederek tapusunu teslim etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da anne ve babalarını kaybettikten sonra engelli 2 kardeşinin bakımını üstlenen Çilem Sağlam'ı yeni evinde ziyaret etti.

Anne ve babalarının vefatının ardından ablası Pınar ile ağabeyi Ramazan'ın bakımını üstlenen 28 yaşındaki Çilem Sağlam'ın durumuyla yakından ilgilenen Bakan Göktaş, aile hakkında bilgi aldı.

Bakan Göktaş, gösterdiği fedakarlık ve sorumluluk dolayısıyla Çilem Sağlam'a teşekkür ederek, hayırseverlerin destekleriyle alınan yeni evin tapusunu kendisine teslim etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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