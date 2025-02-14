TÜSİAD Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Erdoğan'dan "Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna çarpıcı yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?' sorusuna yanıt

Erdoğan'dan "İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?" sorusuna yanıt

Bakan Ersoy, Afyonkarahisar'da Kütüphane Açılışı Yaptı

Bakan Ersoy, Afyonkarahisar'da Kütüphane Açılışı Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta çocuklarla sohbet eden Ersoy, kütüphanenin kente hayırlı olmasını temenni etti.

Çeşitli ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.

Bakan Ersoy, ilk olarak Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda bulunan Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirilen Bakan Ersoy, kütüphanenin kente hayırlı olmasını diledi. Açılışta Ersoy'a Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı da eşlik etti. Kütüphane içerisinde bölümleri gezen Bakan Ersoy, çocuk oyun ve eğitim alanında çocuklarla sohbet etti. Çocuklara hediyeler veren Ersoy daha sonra kütüphanenin diğer bölümlerini ziyaret etti. Kütüphane işleyişi hakkında yetkililerden bilgi alan Ersoy, açılış kurdelesini keserek kütüphanenin Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Ersoy, kütüphane açılışının ardından Ayazini'ye giderek Ayazini Kapalı Alan Karşılama Merkezi'ni ziyaret etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
img

Erdoğan'dan muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt
img

Çin'den teknolojide dengeleri değiştirecek hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.