Bakan Çiftçi'den MHP lider Bahçeli'ye nezaket ziyareti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makamında ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, sabah grup toplantısında konuşma yaptıktan sonra Meclis'te MHP Grup Başkanlığı'ndaki makamına geçti. Bahçeli'yi İçişleri Bakanı Çiftçi ziyaret etti. Devlet Bahçeli, Bakan Çifçti'yi makamında karşıladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı