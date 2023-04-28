Bakan Bozdağ, Şanlıurfa'da esnaf duasına katıldı

Adalet Bakanı ve AK Parti milletvekili adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesindeki esnafın asırlardır sürdürdüğü hayırlı ve bereketli kazanç için yaptığı duaya katıldı.

Adalet Bakanı ve AK Parti milletvekili adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesindeki esnafın asırlardır sürdürdüğü hayırlı ve bereketli kazanç için yaptığı duaya katıldı.

Bozdağ, Osmanlı döneminden kalma iş hanları ve çarşıların yoğunlukta bulunduğu tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki esnafın, asırlardır sürdürdüğü gelenek çerçevesinde "Hayırlı ve bereketli kazanç" için yaptığı duaya iştirak etti. Esnafla birlikte dua eden Bozdağ, daha sonra esnaf başkanlığını ziyaret etti. Bozdağ, esnafla bir süre sohbet ettikten sonra çarşıdan ayrıldı. - ŞANLIURFA