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Bakan Bozdağ, Şanlıurfa'da esnaf duasına katıldı

Bakan Bozdağ, Şanlıurfa'da esnaf duasına katıldı

Yerel Haberler

Adalet Bakanı ve AK Parti milletvekili adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesindeki esnafın asırlardır sürdürdüğü hayırlı ve bereketli kazanç için yaptığı duaya katıldı.

Adalet Bakanı ve AK Parti milletvekili adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesindeki esnafın asırlardır sürdürdüğü hayırlı ve bereketli kazanç için yaptığı duaya katıldı.

Bozdağ, Osmanlı döneminden kalma iş hanları ve çarşıların yoğunlukta bulunduğu tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki esnafın, asırlardır sürdürdüğü gelenek çerçevesinde "Hayırlı ve bereketli kazanç" için yaptığı duaya iştirak etti. Esnafla birlikte dua eden Bozdağ, daha sonra esnaf başkanlığını ziyaret etti. Bozdağ, esnafla bir süre sohbet ettikten sonra çarşıdan ayrıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıklıgöl Şanlıurfa Yerel Haberler

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