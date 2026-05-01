Bakan Bayraktar Eskişehir Valiliğini ziyaret etti
Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Valiliği'ne ziyarette bulundu.
Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Valiliği'ne ziyarette bulundu.
Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'ndeki programının ardından Bakan Bayraktar, Eskişehir Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Bayraktar'ı Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve protokol mensupları karşıladı. Eskişehir Valiliği binasında şeref defterine imza atan Bakan Bayraktar'ı Vali Yılmaz makamında ağırladı. - ESKİŞEHİR
