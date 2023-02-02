Bakan Akar'dan Kars'ta esnaf ziyareti Yerel Haberler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberindeki konuk Bakanlar ile TSK Komuta Kademesi, Kars'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberindeki konuk Bakanlar ile TSK Komuta Kademesi, Kars'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki konuk Bakanlar ile TSK Komuta Kademesi, Kars'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Akar ve beraberindekiler, Kars'ta esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Akar, Kars Kalesi'nin önünde fotoğraf çektirdi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hulusi Akar Kars Yerel Haberler

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