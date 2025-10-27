Haberler

Bahçeşehir Koleji Cumhuriyet'in 102. Yılını Konserle Kutladı

Bahçeşehir Koleji, 'Sözümüz Cumhuriyet' temalı konserle Cumhuriyet'in 102. yılını kutladı. 800 kişinin sahne aldığı etkinlikte marşlar, türküler ve dijital gösteriler yer aldı. Eğitim vurgusu ön plandaydı.

Bahçeşehir Koleji, Cumhuriyet'in 102'nci yılını "Sözümüz Cumhuriyet" temalı görkemli bir konserle kutladı. Öğrenci ve öğretmenlerin yer aldığı 800 kişinin sahne aldığı etkinlikte marşlar, türküler söylendi, danslar ve dijital gösterilerle Cumhuriyet'in kuruluşu anlatıldı.

Türkiye'nin 58 ilinde 144 kampüsü bulunan Bahçeşehir Koleji, Cumhuriyet'in 102'nci yılına özel "Sözümüz Cumhuriyet" temalı konser düzenledi. İstanbul'daki Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilen konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

" Eğitim, Cumhuriyet'in en büyük kazanımı"

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel konuşmasında Cumhuriyet'in en büyük kazanımının eğitim olduğunu söyledi. Yücel, "Atatürk'ün 'Cumhuriyet, fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister' sözleri, bizlere bir ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edebilmesinde eğitimin ne kadar önemli bir rol oynadığını bir kez daha hatırlatmaktadır" dedi. Bahçeşehir ailesi olarak Atatürk'ün sözlerinden ilham aldıklarını belirten Hüseyin Yücel sözlerini şunları söyledi:

"Her bir öğrencimizi çağdaş, yenilikçi, bilgiyle mücehhez ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz."

"30 yıldır bu sözlere sadık kalıyoruz"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dr. Özlem Koç ise açılış konuşmasında, "Sözümüz Cumhuriyet" diyerek, Cumhuriyet'in önemine dikkat çekti. Koç, "Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin en büyük teminatıdır. Bizlere düşen görev, bu değerleri korumak ve geleceğe taşımaktır. 'Sözümüz Cumhuriyet', 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi doğrultusunda vatanı koruma andıdır. 'Sözümüz Cumhuriyet' gençleri yalnızca akademik bilgi ve yetkinliklerle donatmak değil, milli, manevi ve evrensel değerlerle yoğurmak demektir. Onları merhametli, vicdanlı, adaletli, iyi insanlar olarak yetiştirme sözüdür" dedi.

800 kişilik dev koro Cumhuriyet tarihini sahneledi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden ilhamla hazırlanan görkemli konserde, 28 kampüsten 700 öğrenci ve 100 öğretmen sahne aldı. Sanat yönetmenliğini Yasin Soy'un üstlendiği gecede, dijital şov gösterisi de yapıldı. Konserde "Vatan", "Gençlik", "Ankara", "İleri", marşlarının yanı sıra 19 Mayıs Marşı'nı da hep bir ağızdan seslendirildi.

Konukların, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadığı, dans ve türkülerle Cumhuriyet'in tarihi baştan sona anlatıldı. Konser, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırlanan "Parla" marşının öğrenciler tarafından seslendirmesiyle sona erdi.

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin sahne aldığı gecenin konukları arasında ünlü isimler de dikkat çekti. Sanatçı Emrah, solist olarak sahne alan oğlunu ailesiyle izledi.

Konsere, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Kurucusu, İcra Kurulu Üyesi Semra Yücel, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başkanı Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dr. Özlem Koç, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, genel müdürlük yöneticileri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - İSTANBUL

