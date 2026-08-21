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Ankara'da Frig Tümülüsü'nde Kazı Başladı

Ankara'da Frig Tümülüsü'nde Kazı Başladı
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Kültür ve turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan ve bugüne kadar hiç arkeolojik kazı yapılmamış BT10 Tümülüsü'nde kazı çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan ve bugüne kadar hiç arkeolojik kazı yapılmamış BT10 Tümülüsü'nde kazı çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan ve bugüne kadar hiç arkeolojik kazı yapılmamış BT10 Tümülüsü'nde bilimsel kazı çalışmalarını başlattık.

MÖ. 800-550 yıllarına tarihlenen tümülüsten elde edilecek bulguların Friglerin defin geleneklerine, günlük yaşamına ve Ankara'nın kadim tarihine yeni veriler sunmasını beklediklerini ifade eden Ersoy, Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki bilim heyetimizin yürüteceği çalışmaların ardından bölgede oluşturacağımız arkeoparkla başkentimizin kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandıracağız."

Ersoy, "Toprağın altındaki mirasımızı bilimle gün yüzüne çıkarıyor, koruyarak geleceğe taşıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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