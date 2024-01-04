Bahçelievler'de Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin İsimli Parkların Açılışı Yapıldı

Bahçelievler'de Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'in isminin verildiği parklar olmak üzere 4 parkın toplu açılış töreni yapıldı.

Bahçelievler'de Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin isminin verildiği parklar olmak üzere 4 parkın toplu açılış töreni yapıldı. Açılışa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Eren Bülbül'ün abisi Erdoğan Bülbül, yengesi Esma Bülbül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır yaptığı konuşmanın ardından Şehit Bülbül'ün abisine içinde Türk Bayrağı'nın olduğu ve Eren Bülbül'ün adının yazdığı Trabzon formasını hediye etti. Konuşmalarını yapan Bahadır, ardından Eren Bülbül'ün anısına bir şiir okudu. Törenin bitmesiyle hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Açılış töreninde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bugünkü açılış törenimizde Şehit Eren Bülbül Parkı olmak üzere 4 parkın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Park açıyoruz ama yüreğimiz buruk. Açtığımız parkların ikisi şehitlerimize atfettiğimiz parklar. Yakında da 12 şehidimiz vardı. 15 yaşında gencecik bir arkadaşımız. Buradaki duvara yazdığımız gibi iyi ki varsın Eren diyoruz. Asker değil, polis değil daha 15 yaşında. Allah kısmet etti bu yaz gidip annesinin elini öptük. Mezarına, vurulduğu yere ve eski evlerine gittik. Bizim Anadolu insanı böyle. Doğu'su da Güney'i de Ege de her yeri böyle. Bin yüz metre yukarıda olduğu için araba çıkmadı yürüdük. Ülkesini seviyor. Eren'in annesi anlatıyor. Okula giderken belli bir yere kadar minibüs bırakıyor sonra yukarı 60 -70 derece eğimle bir yokuş çıkarmış. Öyle bir coğrafyada bizim Trabzonlu kardeşlerimizden böyle bir evlat yetişiyor. Ben annesine, rahmetli babasına, kardeşlerine ve yengesine Allah razı olsun diyorum. Bizi de kırmadılar geldiler. İyi ki Eren var, iyi ki Eren gibi düşünenler var. Şehit Burak Subay kardeşimiz var. Annesi ve babası az evvel konuştum. Onlar da geleceklerdi gelemediler. Çanakkale'de aynı Eren gibi 15 yaşında insanlar şehit oldu. Eren'de yanındaki subayla beraber hainlerin pususunda şehit oldu. Peygamber efendimizden itibaren tüm şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Diğer parklarımız Şehit Eren Bülbül Parkı, Şehit Burak şahin Parkı, canlı ve canan sokağının olduğu yerde bir parkımız bulunuyor. Tekke ve Tarhan Sokak arasında çocuklarımız oyun sokağı yaptık. Cami Sokak'ta Lokman Hekim Parkı'mızın üzerinde işgaller vardı. Belediyenin malın üzerinde bulunan işgalleri kaldırıp 440 metrekarelik bir park yaptık. 4 tane parkımız oldu. Parklarımız C ve TS standardındadır. Çocuklarımız için hava alacak bir yer" dedi. - İSTANBUL