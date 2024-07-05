Üye Girişi
Haberler

Bahçede Kirpi Sürprizi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bahçesinde ot biçen vatandaş anne ve yavru kirpilere rastlayarak çalışmasını durdurdu. Yeri deşifre olan anne kirpi ise yavrularının üstüne yatarak onları korumaya çalıştı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bahçesinde ot biçen vatandaş anne ve yavru kirpilere rastlayarak çalışmasını durdurdu. Yeri deşifre olan anne kirpi ise yavrularının üstüne yatarak onları korumaya çalıştı.

Söğütlü köyünde ikamet eden emekli öğretmen Ahmet Dülger, fındık bahçesini biçerken anne kirpi ve 2 yavrusu olduğunu fark ederek, çalışmayı durdurdu. Fındık ağacının dibinde otların arasında doğum yapan kirpi ise yuvası bozulmasına rağmen yavrularını bırakmadı. Dülger, vatandaşların tırpan yaparken dikkatli olmalarını, canlılara zarar vermemelerine dikkat çekti.

"Bahçeleri biçerken canlılara zarar vermemek gerekiyor"

Doğanın dengesini korumak istediğini söyleyen Ahmet Dülger, "Toprakla, böcekle, bahçeyle haşır neşir oluyoruz, güzel bir yaşam sürüyoruz. Bahçeleri biçerken vatandaşların çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bilhassa fındık ağacının diplerinde yaşayan canlılar var. Kör yılan var, kirpi var" dedi.

Ot biçtiği sırada kirpilere rastladığını anlatan Dülger, "Dikkatli oldum, can kaybına sebebiyet vermedim. Bu tür işlerle uğraşan arkadaşların çok dikkatli olmaları gerekiyor. Anız yakarken dikkatli olmak lazım. Bahçeleri biçerken canlılara zarar vermemek gerekiyor. Cenabı Allah her şeyi düzen içerisinde yaratmıştır. Bu dengeyi bozmamak için hiçbir canlıya zarar vermeden işlerimizi görmemiz gerekiyor" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çilimli Düzce Yerel Yaşam Güncel Haberler

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi

Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi

Bakmadan Geçme

5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Milletvekili ve bakan maaşına zam var mı? Milletvekili maaşı ne kadar? Bakan maaşı kaç TL? 2024 Sirius güneş kavuşumu ne zaman? Güneş ve Sirius kavuşumunda ne yapmalıyım? Sirius yıldızı hangi burca aittir? ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir? Ali Koç neden ifadeye çağırıldı? Ali Koç Galatasaray derbisiyle ilgili neden ifadeye çağırıldı, ne olmuştu? Alperen Berber kimdir? Avrupa güreş şampiyonu Alperen Berber kaç yaşında, nereli? Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2024? Diyanet'e göre Muharrem ayında oruç tutulur mu ? Merih Demiral ceza aldı mı? Merih Demiral UEFA'dan kaç maç ceza aldı? Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın kaç yaşında, nereli? Aynur Aydın hayatı ve kariyeri! AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? 2024 Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınması Resmi Gazete'de yayınlandı! Resmi Gazete bugün (5 Temmuz) kararları neler? MASTERCHEF 5 TEMMUZ TANITIMI İZLE | Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Aytaç Durak'ın hastalığı nedir? Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın sağlık durumu nasıl? 5 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!
20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı

20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title