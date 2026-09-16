Prenses Diana'nın kardeşi Kont Spencer'ın henüz yayımlanmamış kitabı Hollanda'da kamyondan çalındı

BBC'nin edindiği bilgiye göre, Hollandaca baskının dört kopyası, Hollandalı yayınevinin matbaasından deposuna doğru yoldaki bir kamyondan ele geçirildi. Hollanda polisi olaydan haberdar olduklarını ve konuyla ilgili yorum almak için kendileriyle iletişime geçildiğini belirtti. Swan Song: Diana, My Sister filmi Salı günü İngiltere'de ve dünya genelinde gösterime girecek. Film, Prenses Diana'nın hayat hikayesini Kont'un bakış açısından anlatıyor.

OTOPARKTA UYUYAN ŞOFÖRDEN ÇALINDI

Bir kaynak, kamyon şoförünün kitapların çalındığı sırada otoparkta zorunlu mola verdiğini ve kabininde uyuduğunu söyledi. Hollanda polisinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü belirtilirken, hırsızlığın nerede gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. Hırsızlığı ilk duyuran ve kitabı günlük halinde yayınlayan Daily Mail gazetesi, hırsızlığın bu hafta başlarında Hollanda kırsalında gerçekleştiğini belirtti.

BBC, kitabın yayıncısı Penguin Random House'un bir bölümü olan Penguin Michael Joseph ve kitabın Hollanda'daki yayın haklarına sahip Hollandalı yayıncı Overamstel'den konuyla ilgili yorum almak için iletişime geçti. Fakat yanıt alınamadı.

1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazası sonucu 36 yaşında hayatını kaybeden Prenses Diana, bu yıl 1 Temmuz'da 65 yaşında olacaktı. Ölümü sırasında oğulları Prens William ve Prens Harry 15 ve 12 yaşlarındaydı.

KONT SPENCER: DİANA HAKKINDA GERÇEĞİ ANLATMAK İSTEDİM

Geçtiğimiz ay kitabın yayınlanacağını duyuran Kont Spencer, ölümünün 30. yıldönümü öncesinde röportaj taleplerileriyle boğuştuğunu ve "başkalarının görüşlerini tekrar okumanın verdiği rahatsızlığı yaşamaktansa" kendi düşüncelerini ve anılarını yazmak istediğini açıklamıştı. "Bu kitabın amacı, tıpkı Eylül 1997'de Westminster Abbey'de yaptığı cenaze konuşmasında yapmaya çalıştığım gibi, Diana hakkında gerçeği kardeşinin bakış açısından anlatmak" diye ekledi. "Diana adına konuşmak ve bunu açıkça olumlu bir şekilde yapmak istiyorum."

Kont Spencer, cenaze töreninde yaptığı konuşmada Prenses Diana'yı "merhametin, görev bilincinin, zarafetin ve güzelliğin ta kendisi" olarak nitelendirmişti. Ayrıca "Tüm dünyada özverili insanlığın sembolüydü... gerçekten ezilenlerin haklarının savunucusuydu" demişti. Konuşmasında medyayı da eleştiren Spencer, Diana'yı "modern çağın en çok avlanan kişisi" olarak nitelendirmiş ve Prens William ile Prens Harry'yi koruyarak benzer bir kaderden kaçınmalarını sağlayacağına söz vermişti.

BENZER OLAY 2023'TE DE YAŞANMIŞTI

2023 yılında, Prens Harry'nin anı kitabı Spare'in kopyaları, resmi küresel yayın tarihinden günler önce yanlışlıkla İspanya'da satışa sunuldu.