Baharın Müjdecisi Leylekler Iğdır'a Döndü

Havaların ısınmasıyla leylekler Iğdır'daki yuvalarına geri döndü

IĞDIR - Hava sıcaklığının arttığı Iğdır'da leylekler yuvalarına geri dönmeye başladı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, baharın müjdecisi leylekler Iğdır'daki yuvalarına dönmeye başladı. Uzun bir yolculuğun ardından tekrar bölgeye gelen leylekler, sevdikleri yuvalarını ziyaret ederek yerleşmeye başladı. Şehirdeki farklı noktalarda bulunan binaların bacalarına, cami minareleri, elektrik direklerindeki yuvalarına yerleşen leylekler soğuk havaların etkili olmasına kadar şehrin farklı noktalarında yaşamlarını sürdürecekler. Leyleklerin son günlerde şehre yoğun olarak geldiğini söyleyen Zeki Çolak; "Havaların ısınması ile leylekler Iğdır'a gelmeye başladı. Leylekler cami minareleri, çatı üzerinde, elektrik direkleri üzerinde yuva yapıyorlar. Iğdır'ın Karasu sazlığı tarafında leylekler ile karşılaşmak daha da mümkündür" dedi.