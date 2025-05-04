Baharın Gelişi Ormanları Renk Cümbüşüne Dönüştürdü

Baharın gelmesiyle birlikte doğanın güzelliği görenleri hayran bırakıyor

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Çamyayla Köyü'nde bulunan ormanlık alanlar baharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşüne dönüştü.

İlkbaharın etkisiyle ağaç yaprakların yeşermesi ve çiçeklerin renkli görüntüsü kartpostallık görüntülere sahne oldu. Baharın geldiğini haber veren yaprak yeşermesi sonrası bölgede yer alan binlerce ağacın görüntüsü eşsiz bir manzaraya dönüştü. İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan ormanlık alandaki bahar manzarasını görenlerde hayranlık bırakırken, kuşların cıvıltısı ise huzur veriyor.