Bağışlanan engelli sandalyeler 6 çocuğu sevindirdi

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, altı çocuğa bağışlanan engelli sandalyelerin teslim edildiğini ifade etti.

Dernek tarafından alınan talepler doğrultusunda sandalyelerin bağışlandığını ifade eden Başkan Hüseyin Şirin, belirli raporlar dahilinde dernek tarafından alınan dilekçe ve talepler doğrultusunda, engelli çocukların başvurularında belirtilen açık adreslerine, aile yardım makbuzu da gönderilerek, yasal prosedür çerçevesinde engelli sandalyesi bağışlarının sağlandığını ifade etti. Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin, "Bize raporlarıyla müracaat ediyorlar. Dilekçeyle taleplerini alıyoruz. Engelli raporu ve nüfus kağıdı fotokopisini alıyoruz. Açık adreslerini alıyoruz. Ona göre karşılığında sandalyelerini veriyoruz. Bizim her yaptığımız şey yasal prosedür gereği oluyor. Derneğimize bağışlanan malzemeyi bağış makbuzuyla alıyoruz. Yine verdiğimiz zaman makbuzla veriyoruz. Bağışlanan engelli sandalyeleri altı çocuğa bağışlandı" diye konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel