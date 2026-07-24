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Elazığ'da maden işçilerinin eyleminde uzlaşı umudu: Şirket görüşme talep etti

Elazığ'da maden işçilerinin eyleminde uzlaşı umudu: Şirket görüşme talep etti
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Elazığ'ın Maden ilçesindeki Eti Gümüş A.Ş.'de ücret alamadıkları için 176 işçinin 7 gündür sürdürdüğü eylemde yeni gelişme: Şirket, uzlaşı için görüşme talebinde bulundu. Bağımsız Maden-İş Sendikası, işçilerin 2 yıldır ücretlerinin ödenmediğini belirterek, 24 Temmuz'da Ankara'da şirket merkezinde yapılacak görüşmede ödeme takvimi oluşturulacağını duyurdu.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Maden ilçesinde Yıldızlar Holding'e bağlı Eti Gümüş A.Ş.'de ücretlerini alamadıkları için 176 işçinin 7 gündür yaptıkları eylemde yeni gelişme yaşandı. Bağımsız Maden-İş Sendikası, şirketin uzlaşı için görüşme talep ettiğini açıkladı.

Maden ilçesinde, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Eti Gümüş A.Ş. işletmesinde çalışan ve ücretlerini alamadıkları için 176 maden işçisinin 7 gündür sürdürdüğü direnişte yeni bir gelişme yaşandı. Sendika yetkileri, bugün şirket yetkilileriyle bir araya gelecek.

Bağımsız Maden-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, işçilerin yaklaşık 2 yıldır ücretlerinin ödenmediği, zorunlu ücretsiz izne gönderildikleri, sigorta haklarının ihlal edildiği ve tazminatlarının ödenmediğine vurgu yapıldı.

Haklarını almak için işçilerin sürdürdüğü eylemin 7'nci gününde şirketin uzlaşı için girişimde bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Bugün itibarıyla şirket bir uzlaşı kurmak amacıyla tarafımıza ulaşmıştır" denildi. Şirket ile karşılıklı görüşmeler gerçekleştirilerek bir uzlaşı metni hazırlanması ve ödeme takvimi oluşturulması amacıyla 24 Temmuz saat 10.00'da Yıldızlar SSS Holding'in Ankara'daki merkezinde görüşme yapılacak" denildi.

Kaynak: ANKA
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